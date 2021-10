Leeuwinnen maken gehakt van Cyprus en grijpen de leiding in de groep na misstap Tsjechië

De Leeuwinnen hebben korte metten gemaakt met Cyprus, dat van geluk mocht spreken dat de dubbele cijfers uitbleven in Larnaca. Mede door drie goals van Jill Roord werd het 0-8. Door een misstap van Tsjechië staat Oranje nu eerste in Groep C van de kwalificatiecyclus voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Cyprus was door Belarus al met 4-1 verslagen en door Tsjechië met liefst 8-0. Die cijfers kondigden al aan dat het in Larnaca eenrichtingsverkeer voor de Leeuwinnen zou worden en dat bleek in de eerste twintig minuten ook het geval. Vivianne Miedema had slechts drie minuten nodig om de 0-1 te maken voor de Leeuwinnen. Dat de honger van de Leeuwinnen groot was, bleek wel toen Miedema na de 0-3 van Roord haar teamgenoten aanspoorde om snel de bal te pakken. Daniëlle van de Donk had na elf minuten voor de 0-2 gezorgd.

Waar de aanloop van het duel met Cyprus nogal tumulteus was voor bondscoach Mike Parsons - hij kwam pas later aan op Cyprus omdat hij zijn vlucht vanuit Amerika had gemist - beleefde hij het duel compleet zonder zorgen. Na de 0-3 moesten de supporters op Cyprus echter wel even geduld hebben voor het vierde Nederlandse doelpunt. Dat kwam namelijk pas in de tweede helft.

Net als voor rust vlogen de Leeuwinnen namelijk ook daarna uit de startblokken met liefst drie goals binnen vier minuten. Roord maakte vier minuten na rust de 0-4 en vier minuten later ook de 0-6. Tussendoor was de Cypriotische keepster Eleni Ttakka verantwoordelijk voor een blunder van jewelste. Ze probeerde de bal weg te stompen, maar die poging mislukte hopeloos waardoor Chara Charalambous de bal ongelukkig tegen zich aan kreeg: eigen goal.

Het telraam leek er bijgepakt te kunnen worden, maar net als in de eerste helft namen de Leeuwinnen gas terug. De stand bood wel ruimte voor debutanten: Jill Baijings (Esssen) en Kerstin Casparij (FC Twente) maakten hun eerste interlandminuten. Laatstgenoemde deed dat bij een stand van 0-7, want kort daarvoor had Joëlle Smits ook een primeur beleefd door haar eerste goal voor de Leeuwinnen te maken. Het slotakkoord was voor Merel van Dongen. Zij ramde vlak voor tijd de bal stijf in de kruising: 0-8.

Door de winst staan de Leeuwinnen nu op zeven punten én eerste in de poule. Tsjechië ging namelijk hard onderuit tegen IJsland: 4-0. Daardoor staat Oranje nu drie punten boven Tsjechië en vier punten boven Belarus en IJsland. Volgende week, op 26 oktober, wacht het uitduel met Belarus voor de ploeg van Parsons.

Volledig scherm Vivianne Miedema viert haar goal. © ANP

