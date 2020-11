Leeuwinnen missen geblesseerde Miedema tegen Amerika en Kosovo

Over precies een week spelen de Oranje Leeuwinnen een oefenduel in Breda tegen ‘Team USA’. De wedstrijd is een herhaling van de WK-finale uit 2019, toen de Amerikanen met 2-0 te sterk waren. Vier dagen later sluit de ploeg van Wiegman het EK-kwalificatietraject af met een wedstrijd tegen Kosovo in hetzelfde stadion. Deelname aan die eindronde werd vorige maand al veiliggesteld.



De bondscoach heeft Victoria Pelov (Ajax) als vervanger opgeroepen voor Miedema. Van Anouk Dekker (bovenbeenblessure) en keeper Loes Geurts (hersenschudding) was al bekend dat zij in het Rat Verlegh Stadion nog niet in actie kunnen komen.