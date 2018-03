Leeuwinnen na gelijkspel tegen IJsland naar finale

De Nederlandse voetbalsters hebben voor het eerst de finale bereikt van de Algarve Cup, een invitatietoernooi dat elk jaar in Portugal wordt gehouden. Voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman volstond in Albufeira een doelpuntloos gelijkspel in de laatste groepswedstrijd tegen IJsland (0-0).

Oranje had eerder in poule C wel gewonnen van Japan (6-2) en Denemarken (3-2).

Op basis van het doelsaldo (9-4) zijn de Nederlandse voetbalsters de beste nummer één van de drie groepen op de Algarve Cup. Ze staan woensdag in de eindstrijd tegenover Zweden, dat ook zeven punten pakte en in groep B eindigde op een doelsaldo van 7-2. In poule A verzamelden Australië en Portugal allebei zeven punten, maar die twee landen moeten door een minder doelsaldo om de derde plaats gaan strijden.

De Nederlandse voetbalsters doen voor de vijfde keer mee aan de Algarve Cup. Het beste resultaat was de vijfde plaats.