Leeuwinnen sluiten 2019 in stijl af en hebben EK-ticket bijna binnen

Maar 2019 was vooral in breder perspectief een belangrijk jaar voor de Leeuwinnen. Het jaar van de bevestiging, kun je makkelijk stellen. Zo eenvoudig was dat niet. De Europese titel in 2017 was een zegen voor het vrouwenvoetbal. Logisch, succes verkoopt. Maar dat feest had óók een keerzijde. Speelsters en coach werden BN’ers. Publiekelijk bezit om over te oordelen ook. Dat werd soms een worsteling; presteren voor het oog van pers en publiek dat (terecht) hoge verwachtingen heeft van het elftal.



Per saldo kun je concluderen dat het team daar goed mee is omgegaan. Met die WK-finale tegen de Verenigde Staten, het beloofde vrouwenvoetballand, als ultiem bewijs. De status die dat oplevert, zorgt weer voor een nieuwe dimensie: Oranje als wereldfactor. Tijdens deze kwalificatiereeks voor het aankomende EK van 2021 in Engeland wordt die status totaal niet getest. Daar is de tegenstand met landen als Rusland, Turkije. Slovenië en Estland simpelweg te zwak voor.