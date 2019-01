Leeuwinnen tegen Spanje en Polen in Algarve Cup

Oranje speelt op woensdag 27 februari tegen Spanje, dat komende zomer ook van de partij is op het WK in Frankrijk. Vijf dagen later, op 4 maart, nemen de 'Leeuwinnen' het op tegen Polen. De locaties en aanvangstijdstippen van die wedstrijden zijn nog niet bekend. De twee beste groepswinnaars spelen op 6 maart de finale.



De voetbalsters van bondscoach Sarina Wiegman bereikten vorig jaar voor het eerst de finale van de Algarve Cup. Vanwege overvloedige regenval werd het duel met Zweden echter afgelast. Beide landen gingen als toernooiwinnaar de boeken in.



Oranje gaat volgende week op trainingskamp in Zuid-Afrika. De ploeg van Wiegman speelt op 19 januari in Kaapstad een oefeninterland tegen het gastland. Op het WK zit Oranje in de groep bij Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.