Legendarische Nederland - Mexico van WK 2014 opnieuw uitgezonden

De ploeg van de toenmalige bondscoach Louis van Gaal keek in het snikhete Fortaleza heel lang tegen een achterstand aan. Wesley Sneijder trok vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de stand gelijk en in de blessuretijd kreeg Oranje een penalty, nadat Arjen Robben over het uitgestoken been van Rafael Márquez was gedoken. Klaas-Jan Huntelaar schoot Oranje vanaf 11 meter naar de kwartfinales. Een boze Mexicaanse fan verstuurde jarenlang dagelijks via Twitter het bericht: ‘no era penal’ (het was geen penalty).



Het duel Nederland - Mexico kreeg 54 procent van de bijna 38.000 uitgebrachte stemmen. De achtste finale tussen Duitsland en Algerije, die pas diep in de verlenging werd beslist, moest het met 46 procent van de stemmen doen.



De FIFA zond eerder al de wedstrijden Nederland - Spanje (groepswedstrijd WK 2014, 5-1) en Nederland - Brazilië (kwartfinale WK 2010, 2-1) helemaal uit. Van het WK 2006 was het door gele en rode kaarten ontsierde duel met Portugal genomineerd, maar die wedstrijd kreeg niet genoeg stemmen om te worden uitgezonden.