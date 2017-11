Leo Beenhakker gaat adviserende rol vervullen bij Sparta

,,Op initiatief van het bestuur is Leo gevraagd of hij ons wil adviseren op het technisch vlak. En dat wil hij'', stelt Laros. ,,Leo zal het bestuur raad geven bij het halen van spelers in de winterstop. Want wij zijn er van overtuigd dat we in de winterstop spelers nodig hebben. Daarnaast zal Leo ook advies geven over spelers die al dan niet mogen vertrekken bij ons.''



Laros wil benadrukken dat Beenhakker, die al eens eerder de portefeuille technische zaken had op Het Kasteel, ter aanvulling komt. Niet ter vervangen van coach Alex Pastoor, die ook de technisch directeur is. Laatstgenoemde ligt bij verschillende geledingen van de Rotterdamse club onder vuur. Niet zo zeer vanwege zijn vakmanschap als coach, wel vanwege het groot aantal (voorlopig) mislukte spelers dat hij naar Sparta heeft gehaald.