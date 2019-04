Letschert door het stof na uitbarsting in de rust: ‘Ik ga hulp zoeken’

Advocaat heeft na de nederlaag besloten vandaag een training in te plannen op de aanvankelijk vrije dag van de selectie. ,,Dit sloeg nergens op’’, foeterde de oud-bondscoach. ,,Het was een totale offday. Je kunt verliezen, maar niet op deze manier. Het hele elftal was slap. Met het voetbal viel het misschien nog wel mee, maar qua instelling zaten we absoluut niet in de wedstrijd. We gaven de goals ook heel makkelijk weg. Er was geen enkele scherpte in de duels. Dit is onacceptabel.”