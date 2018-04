Leve het moderne voetbal

'Tattoo Theo' leeft mee met degradatie­kan­di­daat FC Twente

7:15 ARNHEM - Theo Janssen is voor altijd een held van Vitesse én FC Twente. Een degradatie van de Tukkers in Arnhem gaat hem zondag daarom zeker aan het hart. Maar in topsport bestaat geen pardon. ,,Als het misgaat, is dat de rekening voor falend beleid.’’