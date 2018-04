Lewis ontbreekt in streekderby tegen NAC

Begin deze week onderging Lewis een onderzoek in het ziekenhuis. Dat wees uit dat hij een scheurtje in een spier bij zijn knie heeft opgelopen. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer in actie kan komen.



Behalve Lewis mist Willem II ook Darryl Lachman, die zondag een schorsing van een wedstrijd uitzit. Het is naast Jordens Peters en Thomas Meissner de derde centrale verdediger die niet inzetbaar is. Het lijkt waarschijnlijk dat trainer Reinier Robbemond voor de combinatie Freek Heerkens/Jop van der Linden gaat kiezen, al is het ook nog mogelijk dat de sneller Giliano Wijnaldum een basisplaats krijgt.



Willem II en NAC staan gelijk in punten en moeten nadrukkelijk naar beneden kijken. Roda JC volgt namelijk op vier punten.