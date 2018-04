Lex Immers: In de eerste helft van kastje naar de muur

Door Wietse Dijkstra



AZ was zaterdag duidelijk een maatje te groot voor ADO. Immers was onder de indruk van de automatismen bij de Alkmaarders. ,,Als het ene schakeltje die kant op gaat, gaat het andere schakeltje de andere kant op. Dat doen ze fantastisch. Daarmee hebben ze ons in de eerste helft van het kastje naar de muur gespeeld. Op kwaliteit zijn we geklopt.’’



Volgens Immers is er voor ADO geen reden tot paniek. ,,Kwalitatief is AZ gewoon een stuk beter dan wij. Het is geen schande om van zo’n ploeg te verliezen, alleen geven we de eerste helft heel makkelijk drie doelpunten weg. Dan wil je in de tweede helft de schade beperkt houden. Dat is wel gelukt. We hebben ook nog drie, vier goede kansen gehad. Dat die er niet in gaan is ook tekenend voor ons.’’