Liefde voor ADO én RKC: ‘Ik houd mijn hart vast’

Door Daniël Dwarswaard



Vandaag is een maffe dag in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Rick Hoogendorp (45), oud-spits van ADO en RKC loopt heel de dag al met een onbestemd gevoel rond. Het kan zomaar gebeuren dat twee van zijn liefdes aan het einde van de dag zijn gedegradeerd. Bij RKC is Hoogendorp met 95 goals nog altijd topscorer aller tijden. Bij ADO debuteerde hij in het profvoetbal, hij werkt er nog als jeugdtrainer.



,,Ik houd mijn hart wel vast. Het lot van de clubs ligt in handen van anderen. Dat is moeilijk. Kijk, natuurlijk presteerden ADO en RKC slecht, zo reëel moet je zijn. Maar ja, degraderen op het veld doet al verschrikkelijk veel pijn. Degraderen vanaf de tekentafel is nog veel pijnlijker. Er was, zeker voor ADO, nog een kans om in de eredivisie te blijven. We hadden best een gunstig programma. Dat was nog een beetje houvast. Mijn contract bij ADO loopt af, maar ik maak me vooral zorgen om de toekomst van de club bij degradatie.’’