Liefhebber Foppe de Haan: ‘Man, ik mis het spelletje zo’

Door Dennis van Bergen



,,De positieve kanten van het leven willen zien; dat is hoe ik karakterologisch in elkaar steek. En, heus, die positieve kanten zijn er altijd. Zelfs nu in tijden van crisis. Dat ik dingen leer die ik nog nooit van mijn leven heb gedaan, bijvoorbeeld. Neem tuinieren. Als 76-jarige realiseer ik me opeens hoeveel grond ik om mijn huis heb, ha. Of lezen, kwam ik ook niet altijd aan toe. Nu worstel ik me door boeken vol aan voetballiteratuur. Je wil tenslotte bijblijven, hè. En opruimen. Steeds meer waar opruimen. De stofzuiger is nog maar net opgeborgen of ik ben alweer met zeem en spons in de weer. Dus, wees gerust, Jan Splinter komt die winter wel door, hoor. Toch is het anders dan anders, da’s hartstikke waar. Na gezondheid en familie is voetbal het belangrijkste in mijn leven. En dat voetbal is er nu al weken niet. Vind ik moeilijk. Man, ik mis het spelletje zo.”