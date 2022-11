Lieke Martens hoopt dat frustrerende periode in het verleden ligt: 'Ik heb een beetje lopen kwakkelen’

Alfred Schreuder: ‘Het teamgevoel was weg, maar sabotage wil ik het niet noemen’

De druk op Ajax-trainer Alfred Schreuder is verder toegenomen. In de laatste speelronde van dit jaar in de eredivisie verspeelden de Amsterdammers voor de derde keer in een week tijd punten. Na de nederlaag tegen PSV (1-2) en het gelijkspel tegen Vitesse (2-2), wist Ajax bij FC Emmen ook niet te winnen (3-3). In 2015 verspeelde Ajax voor het laatst drie keer op rij punten in de competitie.

12 november