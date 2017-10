Lieke Martens verkozen tot beste voetbalster ter wereld

FIFA THE BEST AWARDLieke Martens is bij The Best FIFA Football Awards in Londen verkozen tot beste voetbalster ter wereld. De 24-jarige linksbuiten uit het Limburgse Nieuw Bergen schitterde afgelopen zomer op het door Oranje gewonnen Europees kampioenschap in eigen land. Na het EK ging ze aan de slag bij het vrouwenteam van FC Barcelona.

De bij Olympia '18 in Boxmeer begonnen Martens kreeg meer stemmen dan de Amerikaanse middenvelder Carli Lloyd en de Venezolaanse spits Deyna Castellanos. De stemming voor de The Best FIFA Football Awards was verdeeld in vier categorieën: stemmen van het publiek, aanvoerders van alle nationale teams, bondscoaches van alle nationale teams en een groep van 200 sportjournalisten.



Deze vier onderdelen telden allemaal voor 25 procent. De show in de Bloomsbury Ballroom in Londen werd gepresenteerd door de Britse acteur Idris Elba en presentatrice Layla-Anna Lee. Twee maanden geleden, op donderdag 24 augustus, werd Martens in Monaco al verkozen tot beste voetbalster van Europa. Trots en een tikkeltje verlegen stond ze toen op het podium naast wereldster Cristiano Ronaldo.



Vanavond was Martens niet aanwezig op het gala in Londen. Ze bleef bij haar teamgenoten van Oranje, dat morgenavond in Groningen de eerste WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Noorwegen.

Lieke Martens met Cristiano Ronaldo op het UEFA-gala in Monaco op 24 augustus. © Photo News

Smaakmaakster van Oranje

Het vrouwenvoetbal won in Nederland al jaren aan populariteit, maar dan vooral als breedtesport. Het was wachten op de definitieve doorbraak bij het grote publiek. Die kwam er afgelopen zomer, bij het EK voetbal in eigen land. De Oranje Leeuwinnen van bondscoach Sarina Wiegman werden voor het toernooi niet gezien als favoriet, maar denderden door het toernooi. Alle zes de wedstrijden werden gewonnen.



Lieke Martens was met haar dribbels en schoten de grote smaakmaakster bij Oranje, al vielen ook Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Shanice van de Sanden vaak in positieve zin op. Martens scoorde drie keer op het EK en werd verkozen tot beste speelster van het toernooi. Ze was de ster van een hecht team en het nieuwe idool van alle voetballende meisjes in Nederland.

Kika van Es, Lieke Martens en Daniëlle van de Donk na de EK-zege in Enschede. © ANP Pro Shots

Droom in vervulling

Voor het toernooi had Martens zag Martens al een andere droom in vervulling gaan. Ze tekende een mooi contract bij haar droomclub FC Barcelona, waar haar voorbeelden Ronaldinho en Lionel Messi schitter(d)en. Het zijn de twee spelers die haar het meest inspireerden als voetbalster. Ze bestudeerde hun acties, dribbels en trucs urenlang om zelf een betere voetballer te worden, maar het liefst was Martens gewoon zelf met een bal in de weer. Ze begon al op haar vijfde, samen met de jongens bij het kleine amateurclubje RKVV Montagnards in het Limburgse Bergen. Daarna speelde Martens voor Olympia '18 in Boxmeer, samen met mede-international Kika van Es.

Kika van Es en Lieke Martens op het veld van amateurclub Olympia '18 op 21 oktober 2007. © Ed van Alem

Lieke Martens (m) met de Copa Catalunya. © Twitter.com/ToniDuggan In 2009 vertrok Martens naar het hoge noorden, waar ze een seizoen speelde voor sc Heerenveen in de Eredivisie voor vrouwen. Vervolgens kwam ze uit voor VVV-Venlo, Standard Luik, FCR 2001 Duisburg, Kopparbergs/Göteborg FC en FC Rosengård. Steeds was ze op zoek naar nieuwe uitdagingen om zichzelf te blijven testen. Met de Zweedse topclub FC Rosengård kwam ze vorig jaar in de Women's Champions League uit tegen FC Barcelona, ook binnen het vrouwenvoetbal een internationale topclub. De clubleiding was snel overtuigd van de kwaliteiten van Martens en haalde haar, nog voor de start van het EK, naar Catalonië om een contract te tekenen. Bij FC Barcelona Femení heeft Martens nog niet veel opvallende dingen laten zien, maar de Limburgse voetbalster is pas 24 jaar en heeft haar beste jaren nog voor zich.

Grootse plannen

Ook met Oranje, waarvoor ze al tachtig interlands (33 goals) speelde, heeft Martens nog grootse plannen. Ze wil na het EK ook succesvol zijn op het WK 2019 in Frankrijk en meedoen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Morgenavond speelt Oranje in het NoordLease Stadion. Kaartjes waren al binnen een paar uur uitverkocht, want iedereen wil de dribbels van Lieke Elisabeth Petronella Martens wel eens met eigen ogen zien.

Lieke Martens in actie namens FC Barcelona. © Getty Images