Lieke Martens voert nieuwe recordgeneratie Leeuwinnen aan

Loes Geurts (33) volgt met 122 interlands. Interessant is wat bondscoach Sarina Wiegman, zelf nummer negen op de lijst van recordinternationals met 104 optredens, met de ervaren keepster doet. Vanavond speelt Geurts tegen Chili in plaats van Sari van Veenendaal, normaal gesproken aanvoerder.



Geurts verloor in aanloop naar het succesvolle EK in 2017 haar basisplaats, maar haar vervanger Van Veenendaal zit tegenwoordig voornamelijk op de bank bij haar club Arsenal. Mede daardoor keerde Geurts in de play-offs voor het WK terug onder de lat. Voorlopig is het stuivertje wisselen: Van Veenendaal keepte vrijdag tegen Mexico (2-0); Geurts gaat vanavond op voor haar 123ste interland.