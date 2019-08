Linssen: Kleine kans dat ik nog vertrek bij Vitesse

,,Je weet het natuurlijk nooit, maar de kans is klein dat ik nog wegga”, zegt Linssen, wiens contract volgende zomer afloopt. ,,Er is wel het één en ander voorbijgekomen, maar dat zag ik niet zitten. Het gevoel bij een club moet wel goed zijn.” Linssen kon vorig jaar naar de Duitse club FC Nürnberg. Maar Vitesse wees een bod van drie miljoen euro af. Deze zomer kon de Arnhemse captain naar de 2. Bundesliga (Duitsland) of Turkije. ,,Die opties zijn op dit moment niet de juiste stap.”

EIsenpakket

Linssen heeft een helder eisenpakket. Sportief en financieel moet de transfer een stap vooruit zijn. ,,De lat ligt best hoog. Ik zie nu in de Europa League genoeg clubs waar ik nog nooit van heb gehoord. Daar ga ik dus niet naartoe. Met Vitesse spelen we ook elk jaar om Europees voetbal.”



Linssen blijft rustig onder de uitblijvende transfer. ,,Ik heb jaren gehad dat ik echt het gevoel had dat ik weg moest. Bij FC Groningen bijvoorbeeld. Daar speelde ik een half seizoen goed en had ik het gevoel: als ik nog een stap wil maken in mijn carrière, moet ik weg. Dat heb ik nu niet. Ik zit hier op mijn plek en voel me lekker. Ik ben aanvoerder, krijg veel speeltijd en we hebben een goede ploeg.”