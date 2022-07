Lisandro Martínez tekent tot 2027 in Manchester, Ajax ver met ‘powerhouse’ Calvin Bassey

Lisandro Martínez gaat een contract tot medio 2027 tekenen bij Manchester United. Met een deel van de - in totaal - 55 miljoen euro te toucheren transfersom, is Ajax hard op weg opvolger Calvin Bassey los te weken bij het Schotse Rangers.

Bassey (22) is een linksbenige verdediger die zowel centraal als op de flank uit de voeten kan. De Nigeriaans international maakte bij Rangers, met wie hij de Europa League-finale haalde, indruk als powerhouse. Bassey is fysiek ijzersterk en beschikt daarnaast over een enorme drive en behoorlijke techniek. Dat maakt hem niet alleen een sterke, maar ook vermakelijke verdediger.

Dat is ook Ajax opgevallen. De landskampioen is zelfs al een eind op weg in de onderhandelingen met het doelwit en diens werkgever. Bronnen rondom de club verzekeren dat Bassey niet alleen de opvolger van Martínez moet worden, maar ook gaat worden.

Lees ook

Jaap Stam over Martínez: ‘Ik ben wel fan van hem’

De Argentijn staat op zijn beurt op het punt zijn droomtransfer af te ronden. Ajax en Manchester United, die dinsdag de onderhandelingen hervatten in Amsterdam, zijn inmiddels volledig akkoord over een transfersom van - in totaal - 55 miljoen euro voor de 24-jarige Martínez. De linksbenige mandekker tekent spoedig tot medio 2027 op Old Trafford en wordt mogelijk deze week nog herenigd met trainer Erik ten Hag tijdens het trainingskamp van United in Australië.

Martínez werd drie jaar geleden door Ajax voor zeven miljoen euro gekocht van Defensa. De laatste anderhalf jaar groeide de Copa America-winnaar uit tot absolute steunpilaar en werd hij door de achterban ook verkozen tot speler van het jaar.