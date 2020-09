LIVE | ADO op achterstand door knullige eigen goal Pinas

Ajax - RKC Waalwijk

11:06 Na de uitzege in Rotterdam bij Sparta (0-1) begint topfavoriet Ajax ook in eigen huis aan het seizoen 2020-2021. De Waalwijkers begonnen vorige week met een nederlaag in eigen huis tegen Vitesse (0-1). Volgs alles van Ajax-RKC in ons liveblog.