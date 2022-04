LIVE | Aftellen naar bekerfinale: Ajax met Brobbey en Stekelenburg, PSV zonder Madueke

Contractop­zeg­gin­gen in Arnhem: Vitesse holt de Nederland­se scouting uit

ARNHEM - Vitesse holt de Nederlandse scouting uit. De Arnhemse club breekt komende zomer met Imad Najah en Kobi Michaeli (data-analist). Bij de eredivisionist blijven zo alleen nog de Duitse hoofdscout Daniel Ebbert en de Oostenrijker Marco Vacic over. Dat vertaalt zich in het spelersbeleid in de Gelderse hoofdstad, dat sterk op de Duitstalige markt is gericht.

