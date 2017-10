LIVE: Ajax met Wöber en Schöne, maar zonder Dolberg

Maximilian Wöber staat om 14.30 uur aan de aftrap voor Ajax in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De verdediger uit Oostenrijk, overgekomen van Rapid Wien, krijgt een kans in het centrum van de defensie omdat Mitchell Dijks ziek is en Nick Viergever als linksback moet voetballen.



Lasse Schöne keert terug in de basisformatie van Ajax. Trainer Marcel Keizer verkiest de ervaren Deen boven Frenkie de Jong. Klaas-Jan Huntelaar blijft voorlopig de eerste spits van de club uit Amsterdam. Hij houdt Kasper Dolberg op de bank. Niet Justin Kluivert maar David Neres is de rechtsbuiten van Ajax in het Abe Lenstra-stadion.