LIVE | Cambuur begint boven Heerenveen aan Friese derby

Amateurs van De Treffers dicht bij bekersensa­tie in Heerenveen

HEERENVEEN - De Treffers heeft een bekerstunt op een haar gemist. De Groesbeekse amateurs gingen donderdagavond in het Abe Lenstra Stadion in de slotfase onderuit bij eredivisionist SC Heerenveen: 2-0. In de eerste helft had de ploeg van trainer François Gesthuizen de Friese profclub nog op 0-0 gehouden.

16 december