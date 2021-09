LIVE | Cambuur gaat met voorsprong op Sparta de rust in op het Kasteel

Domper voor De Graafschap ondanks late gelijkma­ker van invaller Brittijn

24 september DOETINCHEM - De Graafschap is vrijdagavond tegen pijnlijk puntenverlies opgelopen in de Keuken Kampioen Divisie. Pas diep in de extra tijd kon er een punt worden gered tegen de beloften van FC Utrecht: 2-2. De eerste periodetitel is voor de Achterhoekers nu onbereikbaar.