LIVE | Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Ajax en Spurs

NEC-spe­lers Bruijn en Brander­horst maken kans op trofee

29 april NIJMEGEN - NEC-spelers Jordy Bruijn en Mattijs Branderhorst maken kans op een eretitel voor hun prestaties in de vierde periode van de eerste divisie. Bruijn is genomineerd in de categorie Beste Speler, Branderhorst in de categorie Beste Keeper.