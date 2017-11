LIVE: Dolberg en Siem de Jong krijgen hun kans tegen FC Utrecht

Siem de Jong krijgt een kans in de basisformatie van Ajax. Trainer Marcel Keizer beloont De Jong voor zijn goede invalbeurten in de uitwedstrijden tegen Feyenoord en Willem II. Donny van de Beek moet plaatsmaken voor De Jong en start op de bank.



Kasper Dolberg is weer eens de centrumspits van Ajax in de Arena. Hij verloor na een matige competitiestart zijn basisplaats aan Klaas-Jan Huntelaar maar scoorde onlangs twee keer als invaller tegen Feyenoord.



Amin Younes is hersteld van een knieblessure en begint weer als linksbuiten. Urby Emanuelson keert met FC Utrecht terug bij Ajax, de club waarvoor hij zeventien jaar heeft gevoetbald.