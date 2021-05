LIVE | Dure missers Stengs: Jong Frankrijk heeft aan één kans genoeg voor voorsprong

Advocaat Onana gaat voor vrijspraak: ‘Ze hadden hem voor 4 jaar kunnen schorsen’

12:58 Vrijspraak is het doel als Dolf Segaar woensdagochtend samen met André Onana achter een computer gaat zitten. Hij wil de arbiters van het internationaal sporttribunaal CAS er via een videoverbinding van overtuigen dat de doelman van Ajax te zwaar is gestraft voor het per ongeluk slikken van een verboden pilletje. ,,En als dat niet lukt, dan gaan we voor een zo laag mogelijke straf”, zegt de advocaat. ,,We zien kansen en zullen alles uit de kast halen.”