LIVE | Eerste eredivisieduel ooit in Drenthe tussen Emmen en AZ

FC Emmen en AZ stonden 18 keer eerder tegenover elkaar in competitieverband. Het is wel de eerste keer dat ze in de eredivisie tegen elkaar speelden. De vorige wedstrijden werden altijd in de eerste divisie afgewerkt. Negen keer AZ en zes keer eindigde het duel in een gelijkspel. Emmen won driemaal het onderlinge treffen.