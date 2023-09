LIVE EK kwalificatie | Nederland op bezoek bij Ierland

Column Sjoerd Mossou | De pensionado Louis van Gaal is nóg onafhanke­lij­ker van geest dan de trainer al was

AD Sportwereld-columnist Sjoerd Mossou keek vol verbazing naar de ongefundeerde uitspraken van Louis van Gaal over de wereldtitel van Lionel Messi, maar ontdekte er ook weer een nieuwe versie van Van Gaal in. ,,De pensionado is nóg onafhankelijker van geest dan de trainer al was.’’