LIVE | Emmen start met nieuwkomers Verrips en Gladon tegen AZ

Zo lokte Petrovic pechvogel Sven van Beek naar Willem II: ‘Als tank leeg is, geef ik dat aan’

4 februari Het was natuurlijk wennen voor Sven van Beek gisteren bij Willem II na vijftien jaar Feyenoord, maar het feit dat hij een van de zeven oud-Feyenoorders is in Tilburg maakte de landing wel een stuk zachter, vertelt hij.