LIVE eredivisie | Ajax met Brobbey én Kudus tegen PSV, Van Nistelrooij: ‘Korte opbouw niet altijd de oplossing’

Nations League voor vrouwen heeft voor- en nadelen: ‘Echt oppassen dat speelsters niet overbelast raken’

De UEFA voert ook in het vrouwenvoetbal de Nations League in. Een goed plan om de grote niveauverschillen in het vrouwenvoetbal tegen te gaan, vindt Leonne Stentler. ,,Wel moet de belasting van de speelsters in de gaten worden gehouden.’’

3 november