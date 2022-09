LIVE eredivisie | Amin Sarr mist vanaf elf meter en laat FC Twente in leven

PSV heeft tegen Feyenoord op het veld een overtuigen­der verhaal nodig dan de uitleg van Marcel Brands

PSV speelt zondagmiddag (14.30 uur) in het eigen Philips Stadion tegen Feyenoord terwijl in de directiekamers sprake is van een bestuurlijke crisis. Bij de club huilde de raad van commissarissen deze maand niet om de in augustus verspilde Champions League-melk, maar er is hard ingegrepen. John de Jong kreeg eerder deze maand een motie van wantrouwen aan zijn broek en is daarop vertrokken.

10:30