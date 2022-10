LIVE eredivisie | Arne Slot kiest ook tegen Fortuna Sittard voor Santiago Giménez als Feyenoord-spits

Phillip Cocu boos na uitschake­ling Vitesse door amateur­club: ‘Dit is een blamage’

Phillip Cocu is zeer teleurgesteld door de uitschakeling van Vitesse in de KNVB-beker. De Arnhemse club heeft gefaald tegen Kozakken Boys, stelt de coach. ,,Ik ben boos, dit is een blamage”, reageert hij.

20 oktober