LIVE eredivisie | AZ domineert Groningen, maar briljante actie van Pepi brengt spanning terug

Nederland op weg naar twee recht­streek­se tickets voor de Champions League? Nou, voorlopig nog niet

De coëfficiëntenlijst van de UEFA. Sinds de Nederlandse clubs weer regelmatig goed presteren in Europa, is het een steeds vaker terugkerend onderwerp. Vier vragen en antwoorden over die lijst en hoe die kan helpen om behalve Ajax ook PSV, Feyenoord, AZ of FC Twente in de Champions League te krijgen.

29 september