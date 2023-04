LIVE eredivisie | AZ wil goede gevoel weer oppakken tegen SC Heerenveen

Voetbalpod­cast | ‘Arne Slot zal toch enigszins opgelucht adem hebben gehaald’

Is de kritiek op Virgil van Dijk van Gullit en Van Basten terecht? Hoe groot zou de stress bij Arne Slot zijn geweest over blessures bij de internationals van Feyenoord? Tuchel en Bayerns, is dat een match? En het handboek voor trainers uit de eredivisie die dromen van de Premier League. Etienne Verhoeff bespreekt het in de nieuwe AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka.