LIVE eredivisie | Berghuis zet Ajax op voorsprong na chaotische openingsfase in Waalwijk

Pascal Jansen over verdwijnen kunstgras: ‘Ik ben heel blij, stond op de tafel’

AZ-trainer Pascal Jansen is ‘heel blij’ dat kunstgrasvelden lijken te gaan verdwijnen uit de eredivisie. ,,Ik stond op de tafel gisteren. Voor het totale Nederlandse voetbal is het een goede zaak”, zei de coach in aanloop naar het uitduel met Excelsior van zondag, dat wel op kunstgras wordt gespeeld.

21 oktober