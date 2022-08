LIVE eredivisie | Cambuur neemt het op tegen nog foutloos AZ

Meijer looft reddende engel Cissoko bij NEC: ‘Hij laat zien dat we rekening met hem moeten houden’

NEC-trainer Rogier Meijer is opgelucht na het 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen FC Groningen. De Doetinchemmer is lovend over Ibrahim Cissoko, die in de slotfase een nederlaag voorkwam.

27 augustus