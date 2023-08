LIVE eredivisie | Excelsior krijgt Fortuna Sittard over de vloer

LIVE eredivisie | NEC en RKC willen van de hatelijke nul af

Zowel NEC als RKC Waalwijk staat na twee wedstrijden nog met lege handen in de eredivisie. Voor in ieder één ploeg komt hier vanavond verandering in. Wordt het die van Rogier Meijer of Henk Fraser? Vanaf 18.45 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen vanuit Nijmegen.