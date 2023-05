LIVE eredivisie | Excelsior strijdt tegen degradatie, Heerenveen wil play-offs voor Europees voetbal in

Michiel Kramer geniet: 'Feyenoord is weer is wat het voor ons altijd is geweest: de grootste en mooiste club ter wereld’

Het zijn mooie tijden voor Michiel Kramer (34). Hij staat hoog in het topscorersklassement, terwijl RKC de play-offs om Europees voetbal nadert. Intussen is het landskampioenschap van ‘zijn’ Feyenoord aanstaande. In gesprek met een liefhebber met het hart op de tong. ,,De waarde van de goaltjesdief wordt onderschat.’’