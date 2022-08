Live eredivisie | FC Emmen ontvangt RKC Waalwijk op de Oude Meerdijk

Franse media na ‘wrede avond’ Monaco bij PSV: ‘Teze deponeerde kaviaar op schedel Luuk de Jong’

‘Woorden zijn goed, daden zijn beter’. Dat concluderen Franse media nadat niet AS Monaco maar PSV zich had gekwalificeerd voor de play-offs van de Champions League dankzij een 3-2 zege na verlenging. AS Monaco-coach Philippe Clement zei vooraf dat zijn ploeg favoriet was, maar de Belg kreeg het deksel keihard op de neus van Luuk de Jong en consorten.

