Live eredivisie | FC Emmen - RKC Waalwijk

Fans van Dundee United laten zich voor wedstrijd tegen AZ van beste kant zien en ruimen eigen troep op

Donderdagavond staat AZ voor de opdracht om van Dundee United te winnen. De Schotten wonnen in eigen huis met 1-0 van de Alkmaarders, dus moet AZ aan de bak om vroegtijdige uitschakeling in Europa te voorkomen. Veel supporters van Dundee United zijn al een paar dagen in Nederland en lieten zich daags voor de wedstrijd van hun beste kant zien.

11 augustus