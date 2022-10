LIVE eredivisie | Feyenoord en FC Twente willen aansluiting houden bij de top

Met video FC Den Bosch helemaal klaar met eigen ‘supporters’: ‘Voor deze personen zijn alle tweede kansen verspeeld’

FC Den Bosch heeft in de Keuken Kampioen Divisie de Brabantse derby tegen Willem II met 2-1 gewonnen. Het duel in Tilburg lag bijna 1,5 uur stil vanwege ongeregeldheden in het Koning Willem II-stadion. Scheidsrechter Martin Pérez stuurde de spelers na ruim een kwartier spelen naar binnen, nadat vuurwerk op het veld was gegooid.

8 oktober