LIVE eredivisie | Feyenoord met Danilo en Giménez op jacht naar zege op Volendam in aanloop naar Klassieker

De Graafschap dendert door in Dordrecht, play-offs komen nu serieus in zicht.

DORDRECHT - De derde periodetitel was gisteravond te veel van het goede, maar toch verlieten de spelers van De Graafschap met een fijn gevoel het Matchoholic Stadion in Dordrecht. De vierde overwinning op rij kon worden gevierd en dat is een mijlpaal. De laatste keer dat dit gebeurde was begin 2021 onder trainer Mike Snoei. Toen won De Graafschap zelfs zevenmaal op rij.