LIVE eredivisie | Feyenoord met Dávid Hancko ontsnapt aan achterstand tegen FC Emmen

Cillessen krijgt kippenvel van rentree in De Goffert: ‘Dit geeft een ander gevoel dan bij Barcelona’

NIJMEGEN - Jasper Cillessen heeft genoten van zijn rentree voor NEC in De Goffert. De 33-jarige doelman uit Groesbeek stond voor het eerst in elf jaar weer onder de lat in het stadion waar het voor hem allemaal begon.

17:18