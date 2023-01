LIVE eredivisie | Klassieker in Rotterdam: koploper Feyenoord kan verschil met Ajax vergroten tot acht punten

Scherpen verandert van held in schlemiel: Vitesse onderuit bij PSV

Hij stopte een strafschop, maar liet ook een houdbare bal gaan. En hij kreeg tenslotte rood. Kjell Scherpen veranderde zaterdagavond in Eindhoven van held in schlemiel bij Vitesse. Een keeperketser plaveide de weg voor PSV naar een broodnodige zege op de Arnhemse kwakkelclub: 1-0. En diep in blessuretijd kreeg de doelman, terecht, rood.

21 januari