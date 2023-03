LIVE eredivisie | Loopt Excelsior weg bij kelderklanten of volgt na duel met FC Emmen de degradatiestreep?

Met video Feyenoord doet het ook tegen Sjachtar in slotfase en voorkomt op het nippertje onnodige nederlaag

Ezequiel Bullaude scoorde nog niet eerder voor Feyenoord. Ja, zaterdagavond rende de Argentijn juichend door de Kuip toen hij dacht de 2-0 voor de Rotterdammers tegen FC Groningen had gemaakt. Maar die treffer werd geannuleerd door de VAR, spits Santiago Gimenez had buitenspel gestaan in aanloop naar die treffer. Een paar dagen later was het wel raak voor Bullaude.