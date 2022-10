LIVE eredivisie | Luuk de Jong keert tegen NEC eindelijk terug in de basis bij PSV

Ruud van Nistel­rooij laat er geen twijfel over bestaan dat hij alle vertrouwen heeft in Cody Gakpo

Met meer balans in het elftal (via Érick Gutiérrez) en een Cody Gakpo die het verschil kan maken, kan PSV vanavond misschien zorgen voor een verrassing tegen Arsenal. ,,Er is genoeg om ons aan vast te houden.”

27 oktober