LIVE eredivisie | PSV comfortabel aan de leiding tegen NEC, Jasper Cillessen opnieuw kansloos bij strafschop

Met samenvatting Worstelend AZ boekt moeizame zege in Liechten­stein en is zeker van Europese overwinte­ring

Na drie opeenvolgende nederlagen is AZ er met kunst -en vliegwerk in geslaagd om toch weer een keer te winnen. Tegen FC Vaduz uit Liechtenstein, dat uitkomt op het tweede Zwitserse voetbalniveau, was de vorm er nog lang niet, maar was de zege er wel: 1-2.

28 oktober