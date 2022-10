LIVE eredivisie | PSV zoekt met voorsprong de kleedkamer op, veel commotie om afgekeurde goal

PSV verloor vorige week bij FC Groningen (2-4) en dus telt vanmiddag tegen NEC alleen de drie punten voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. De aftrap in het Philips Stadion in Eindhoven is om 14.30 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.