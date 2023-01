LIVE eredivisie | RKC en Heerenveen weer onderweg: valt na rust wel een goal in Waalwijk?

Afserveren Daley Blind, nieuwe pikorde onder de lat en worsteling van Ajax: Alfred Schreuder heeft een hoop uit te leggen

Vandaag geeft Alfred Schreuder zijn eerste persconferentie van 2023. Er is een hoop uit te leggen voor de Ajax-coach, die zwaar onder vuur ligt. Zijn elftal was los zand in de laatste wedstrijd voor de WK-stop in Emmen. Daley Blind moest stante pede weg en tekent nu bij Bayern München. En wat wordt de pikorde tussen de palen met een nieuwe keeper erbij?

