LIVE eredivisie | Scherpen bij debuut voor Vitesse tegen Heerenveen al snel geklopt

Poll Gekozen papadag FC Utrecht-routinier Mark van der Maarel zorgt voor verdeeld­heid: ‘Is-ie gek geworden, dacht ik?’

FC Utrecht-coach Henk Fraser vertelde gisteren dat Mark van der Maarel (33) zich bij hem heeft afgemeld voor het uitduel met FC Emmen van vanavond. Aanleiding: de verdediger is eerder deze week voor de tweede maal vader geworden. Hoe gewoon of ongewoon is zo’n beslissing? ,,De tijden zijn blijkbaar veranderd.”

17:03